Стали известны подробности контртеррористической операции в Тюмени

В Тюмени ликвидировали двух приверженцев террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), планировавших теракт в местах массового пребывания людей. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Кроме того, в частном доме, в котором ранее произошло возгорание, обнаружен один погибший. В настоящий момент сотрудники силовых ведомств покидают место операции, спецтехника также разъезжается. Местным жителям разрешили проехать по перекрытой ранее улице.

В скорую помощь не поступали вызовы из района, где проводилась контртеррористическая операция.

По данным источников, операция началась в 19:56 по мск. В ней приняли участие около полутора тысяч сотрудников силовых ведомств. Операция проводилась в районе трех улиц города: Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная. Этот район неформально известен в городе как «Маяк».

В одном из частных домов Тюмени находились сторонники ИГ. Они ответили огнем на предложение сотрудников ФСБ и Росгвардии сдаться. В ходе спецоперации применялся БТР, местные жители слышали звуки автоматной очереди и стрельбы из крупнокалиберного оружия.

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