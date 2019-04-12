В Тюмени началась контртеррористическая операция

В Тюмени введен режим контртеррористической операции. Об этом в пятницу вечером, 12 апреля, сообщает корреспондент «Ленты.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным спецслужб, в одном из частных домов Тюмени находятся участники террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Отмечается, что они планировали совершить террористический акт в местах массового пребывания людей.

Операция проводится в районе трех улиц города: Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная.

Очевидцы сообщают, что силовики оцепили один из микрорайонов города, на месте слышны звуки автоматной очереди и стрельбы из крупнокалиберного оружия, передает URA.RU. Местные жители эвакуированы, им запрещено снимать происходящее на камеру.

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