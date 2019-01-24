В Чечне заметили рост числа убитых боевиков

В течение 2018 года в Чечне был ликвидирован 21 предполагаемый участник вооруженного подполья. Об этом сообщает «Кавказский узел», ссылаясь на данные МВД республики. Для сравнения, в 2017 году сообщалось о 18 убитых боевиках.

Собеседник издания добавил, что за год 10 участников незаконных вооруженных формирований написали явку с повинной, еще 56 человек задержаны по подозрению в причастности к совершению экстремистских преступлений. Также на территории республики уничтожили 17 тайников с оружием и боеприпасами.

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Такие же данные о ликвидированных боевиках по итогам прошлого года озвучил глава республики Рамзан Кадыров, выступая на коллегии МВД. Его слова приведены на сайте правительства республики. «Одной из главных задач остаётся пресечение любых проявлений терроризма и экстремизма. В результате специальных контртеррористических мероприятий при оказании вооруженного сопротивления уничтожен 21 член НВФ», — сказал Кадыров.

Он добавил, что за последний год отмечен рост показателей по борьбе с наркоторговлей, также произошло снижение число особо тяжких преступлений и дорожно-транспортных происшествий.

Одна из недавних операций по ликвидации боевиков прошла в ноябре 2018 года. Как сообщало РИА Новости, это произошло в Урус-Мартановском районе Чечни. При попытке задержания они оказали сопротивления и были убиты во время перестрелки.

В 2009 году в Чечне был отменен режим Контртеррористической операции, действовавший в течение 10 лет. До этого Кадыров неоднократно призывал к отмене режима, утверждая, что террористы с регионе полностью уничтожены.

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