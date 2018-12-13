В Ингушетии насчитали восемь вооруженных нападений с начала года

Нападение на полицейских в Назрани стало восьмым подобным инцидентом в Ингушетии с начала года. Об этом сообщает «Кавказский узел».

В среду, 12 декабря, в торговом центре «Ковчег» произошел взрыв. По предварительным данным, полицейские хотели проверить документы у двух подозрительных граждан, но те попытались скрыться и бросили в патруль гранату. Сотрудники правоохранительных органов получили тяжелые ранения, а нападавшие были ликвидированы.

Впоследствии в региональном отделении Следственного комитета возбудили уголовное дело. Оно расследуется по статье 317 УК РФ («посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов»).

Предыдущее столкновение произошло в Назрани в начале июня. Тогда были убиты трое боевиков, которые готовили теракты во время мусульманского праздника Ураза-байрам. До этого — в феврале — в Ингушетии был введен режим контртеррористической операции: в лесу около села Алт-Юрт были ликвидированы уроженцы Дагестана Абдулла Асхабов и Юнус Ибадиев, которые оказали правоохранителям вооруженное сопротивление.

Еще пять инцидентов, подчеркивает издание, не были связаны с деятельностью боевиков. В основном причиной нападений была кровная месть.

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