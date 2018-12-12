Напавших на полицейских в Назрани ликвидировали

Боевики, причастные к нападению на двух полицейских в Назрани, ликвидированы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

«Ликвидированы два человека, личности устанавливаются», — сообщил источник.

Кроме того, сообщается о еще одном погибшем при взрыве. Личность погибшего устанавливается, был ли он сотрудником правоохранительных органов, неизвестно. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Как сообщила пресс-служба МВД, взрыв произошел около 18:00 часов в торговом центре на улице Картоева в Назрани. По предварительным данным, полицейские хотели проверить документы у двух подозрительных граждан, но те попытались скрыться и бросили в патруль гранату. В результате оба сотрудника полиции получили тяжелые ранения.

UPD, 22:48 мск:

По информации ТАСС, жизни раненых полицейских ничего не угрожает. Одному из сотрудников делают операцию, второй находится в сознании.

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