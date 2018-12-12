Пострадавшие от взрыва в Назрани полицейские скончались

Полицейские, получившие ранения во время взрыва в Назрани, скончались, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

«По имеющейся на этот час информации, неизвестный бросил гранату в патрульный автомобиль. В результате оба сотрудника полиции получили тяжелые ранения и скончались: один — по дороге в больницу, второй — уже в стационаре. Террористов ищут, полиция города переведена на усиленный вариант несения службы», — сообщил источник.

Он не смог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что бросившие гранату террористы ликвидированы.

Официальные лица от комментариев по-прежнему воздерживаются.

UPD:

В 20:41 мск «Лента.ру» получило официальное сообщение пресс-службы МВД по Республике Ингушетия:

«Около 18:00 часов в торговом центре на улице Картоева города Назрани, во время задержания подозреваемых один из них бросил в сотрудников правоохранительных органов гранату. В результате взрыва пострадали два сотрудника, оба госпитализированы в Ингушскую республиканскую клиническую больницу».

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