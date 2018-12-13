Появилось видео с места взрыва в Назрани

Появилось видео с места нападения на полицейских в Ингушетии. Кадры опубликовал в Facebook местный житель Муса Абадиев.

Взрыв произошел в среду, 12 декабря, около 18:00 в торговом центре на улице Картоева в Назрани. По информации правоохранителей, полицейские хотели проверить документы у подозрительных граждан, однако те попытались скрыться и бросили в патруль гранату.

По последним данным, оба сотрудника полиции были госпитализированы. Одному из них делают операцию, второй находится в сознании.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил, что личности мужчин, напавших на силовиков, установлены, передает РИА Новости.

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