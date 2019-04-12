На месте проведения контртеррористической операции в Тюмени загорелся дом

В Тюмени в районе, где спецслужбы проводят контртеррористическую операцию, загорелся дом. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По их информации, речь идет о частном доме на Амурской улице. Ранее на нескольких улицах были слышны взрывы и стрельба.

Один из очевидцев сообщил, что полиция начала штурм дома по адресу Новоселов, 12/5, пишет издание 72.ru.

Ранее сообщалось, что спецслужбы проводят контртеррористическую операцию в в районе трех улиц города: Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная. По их данным, в одном из частных домов Тюмени находятся участники террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Отмечается, что они планировали совершить террористический акт в местах массового пребывания людей.

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