Появились подробности задержания иностранцев в Москве

Представители Росгвардии подтвердили задержание в Москве одного иностранного гражданина с наркотиками, но не уточнили, из какой он страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что у 36-летнего гражданина одной из стран Западной Европы изъяли сверток с наркотическим веществом. «Мужчина обратил на себя внимание сотрудников вневедомственной охраны на улице Макаренко. При виде патрульного автомобиля мужчина резко свернул в сторону и ускорил шаг», — говорится в сообщении. По данным правоохранителей, задержанный пытался на ходу выбросить из кармана куртки сверток светло-серого цвета.

Подозреваемый был задержан росгвардейцами, которые вызвали на место следственно-оперативную группу. Экспертиза установила, что изъятое вещество является наркотическим — мефедроном. Задержанного передали сотрудникам полиции.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщало, что в Москве задержали двух преподавателей английского языка из Великобритании. Отмечалось, что инцидент произошел 6 апреля во второй половине дня на Чистых прудах.

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