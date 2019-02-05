Пропавшего в прошлом году экс-сотрудника Красного Креста нашли в московском СИЗО

В московском СИЗО №5 «Водники» практически случайно нашелся пропавший в конце 2018 года гражданин Швейцарии, бывший сотрудник Департамента международных миссий Международного комитета Красного Креста, а ныне пенсионер, 71-летний Джон Гринлинг. Об этом во вторник, 5 февраля, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах; эту же информацию подтвердил бывший адвокат иностранца.

По словам источников, Гринлинг был задержан 10 декабря прошлого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево из-за того, что в его багаже нашли наркотики: один грамм гашиша и два грамма марихуаны. Иностранец следовал из Дели на родину. В Швейцарии эти вещества находятся в свободном обороте, а на территорию России иностранец, по его словам, не вступал до тех пор, пока его не привели сотрудники транспортной полиции.

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«Джон Гринлинг не знает русского языка, говорит только по-английски и по-французски, по этой причине даже не может написать ни одного ходатайства и не очень понимает, в чем его обвиняют. Единственный раз он видел своего адвоката (по назначению) в суде, в день ареста», — сообщил источник.

По его словам, за 56 дней у Гринлинга не появился ни один сотрудник полиции, никаких следственных действий с ним не проводилось. 6 марта иностранцу должна быть проведена психолого-психиатрическая экспертиза — до этого дня дознание даже не планировало разбираться в этом деле.

Бывший адвокат Гринлинга, назначенный ему в день ареста, подтвердил «Ленте.ру» данную информацию и уточнил, что иностранца обвинили в контрабанде наркотических средств и прекурсоров. По словам адвоката, он больше не является защитником швейцарца, поскольку в дело вступил адвокат по договору.

В посольстве Швейцарии только недавно узнали о том, что в российском СИЗО находится их гражданин. 1 февраля к Гринлингу был направлен адвокат по договору. Он намерен опротестовать факт возбуждения уголовного дела, так и его задержание в транзитной зоне.

С декабря 2018 года Джона Гринлинга разыскивали знакомые — он пропал на пути из Дели в Берн. Однако заявлений в полицию не поступало.

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