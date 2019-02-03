Пойманных с тоннами кокаина российских моряков решили придержать

В африканском Кабо-Верде состоялось заседание суда об избрании меры пресечения российским морякам, задержанным по подозрению в контрабанде наркотиков. Об этом в воскресенье, 3 февраля, сообщили в посольстве России в республике, передает РИА Новости.

«В соответствии с решением суда была избрана мера пресечения — содержание под стражей», — рассказали в дипмиссии, добавив, что на время следствия россияне будут находиться в тюрьме в черте города Прая.

Также в ведомстве сообщили, что официальных обвинений членам экипажа в ходе заседания так и не было предъявлено. По словам собеседника агентства, обвинения представят после всех необходимых следственных мероприятий.

2 февраля сообщалось, что задержанных моряков содержат в нормальных условиях и обеспечивают всеми необходимыми предметами обихода. «Состояние у них нормальное, они здоровы, сейчас находятся в состоянии психологического осмысления произошедшего», — заметил источник.

11 российских моряков были задержаны в Кабо-Верде 1 февраля. Сообщалось, что на судне ESER полицейские нашли 9,5 тонн кокаина. Судно под панамским флагом находилось в пути из Панамы в Марокко, когда один из членов экипажа погиб и оно было вынуждено остановиться в порту Кабо-Верде.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!