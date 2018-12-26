Глава Мосгорсуда удивилась «ходячим трупам»

Председатель Московского городского суда Ольга Егорова подвела первые итоги работы присяжных в столичных судах, которые начали рассматривать уголовные дела с 1 июня. В интервью «Интерфаксу» она сообщила, что каждый второй вердикт был оправдательным.

«Не обходится и без неоднозначных моментов. Например, в Кунцевском и Лефортовском судах присяжные оправдали подсудимых и единодушно признали, что отсутствует событие преступления... по делам об убийстве. Это что же, получается, что у нас два трупа по Москве ходят? Труп убиенного есть, а присяжные вынесли решение, что убийства не было. Спорно, неоднозначно? Но тем не менее вердикты оправдательные, а такие вердикты для суда обязательны», — рассказала Егорова.

Глава Мосгорсуда отметила, что здесь не только «сильная» работа стороны защиты, но и низкое качество сбора доказательств стороной обвинения.

«Следователи, увы, разучились собирать и анализировать доказательства. Можно долго рассуждать об особенностях рассмотрения уголовных дел с присяжными, но все должны понимать, что присяжные — это простые люди, которые далеки от юриспруденции, они принимают решение сердцем, исходя из того, что увидели в судебном заседании», — считает Егорова.

Материалы по теме «Даже при Сталине так не судили!» Рассказ судьи о приговорах, коллегах и тайнах российского правосудия

С 1 июня в районных и гарнизонных военных судах присяжные стали рассматривать уголовные дела об убийствах, наркотиках, контрабанде и геноциде. В районных судах формируются коллегии из шести заседателей. В судах уровня субъекта (Московский городской суд) коллегия из восьми присяжных заседателей рассматривает уголовные дела по преступлениям, предусмотренным частью 4 статьи 210 («Организация преступного сообщества и участие в нем»), статьей 295 («Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование»), частью 3 статьи 126 («Похищение человека»), статьями 209 («Бандитизм»), 211 («Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава»), 227 («Пиратство»), от статьи 353 («Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны») до статьи 356 («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»), 358 («Экоцид»), частями 1 и 2 статьи 359 («Наемничество»), статьей 360 («Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой») УК РФ.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!



