Присяжные оправдали стрелка из Армавира за убийство росгвардейца и директора ЧОП

Коллегия присяжных заседателей Краснодарского краевого суда оправдала жителя Армавира Мухтара Малсюгенова, обвиняемого в убийстве офицера Росгвардии и директора местного ЧОП. Об этом в понедельник, 12 ноября, в пресс-службе краевой прокуратуры сообщили «Интерфакс».

«Присяжные заседатели не признали Малсюгенова виновным в убийстве двух человек, совершенном общеопасным способом (часть 2 статья 105 УК РФ). Присяжные не согласились с позицией обвинения, что убийство было умышленным, и посчитали, что он защищал себя и находившихся вокруг людей», — сказал сотрудник пресс-службы.

Малсюгенов признал вину только в незаконным приобретении, ношении и хранении огнестрельного оружия (статья 222 УК РФ). Максимальное наказание за данное преступление — четыре года лишения свободы со штрафом до 80 тысяч рублей.

«Приговор Малсюгенову Краснодарский краевой суд вынесет в январе 2019 года. Государственное обвинение намерено его обжаловать», — отметили в краевой прокуратуре.

5 декабря 2017 года сотрудники МВД и Росгвардии задержали Малсюгенова неподалеку от Армавира.

Перестрелка в армавирском ресторане произошла в ночь на 26 ноября. В заведении случился конфликт между двумя компаниями, в одной из которых был офицер Росгвардии Петр Ломакин. Его приятель Сергей Боровой, начальник охранного агентства, вступил в словесную перепалку с местным криминальным авторитетом Андреем Сараянцем, а затем достал оружие и выстрелил в него.

В ответ на это приятель убитого Мухтар Малсюгенов открыл огонь по самому Боровому и находившемуся рядом с ним Ломакину. Оба скончались в больнице. Малсюгенову удалось скрыться с места происшествия, вскоре он был объявлен в розыск по подозрению в убийстве.

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