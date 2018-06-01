Присяжным доверили дела о наркотиках и геноциде

С 1 июня в районных и гарнизонных военных судах появятся присяжные, которые будут рассматривать уголовные дела об убийствах, наркотиках, контрабанде и геноциде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Московского городского суда.

Так, в районных судах коллегией из шести заседателей по ходатайству обвиняемого отныне рассматриваются уголовные дела по преступлениям, предусмотренным частями 1 и 2 статьи 105 («Убийство»), частью 5 статьи 228.1 («Незаконный оборот наркотических средств»), частью 4 статьи 229.1 («Контрабанда наркотических средств»), статьями 277 («Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля»), 295 («Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование»), 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), 357 («Геноцид»), а также частью 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

В судах уровня субъекта (Московский городской суд) коллегия из восьми присяжных заседателей по ходатайству обвиняемого рассматривает уголовные дела по вышеуказанным преступлениям, а также предусмотренным частью 4 статьи 210 («Организация преступного сообщества и участие в нем»), статьей 295 («Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование»), частью 3 статьи 126 («Похищение человека»), статьями 209 («Бандитизм»), 211 («Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава»), 227 («Пиратство»), от статьи 353 («Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны») до статьи 356 («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»), 358 («Экоцид»), частями 1 и 2 статьи 359 («Наемничество»), статьей 360 («Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой») УК РФ.

Районные суды Москвы обустроены залами судебных заседаний со специально отведенными для присяжных местами, совещательными комнатами. Судьи и сотрудники аппарата суда прошли необходимое обучение, отметили в пресс-службе Мосгорсуда.

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