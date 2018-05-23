Россиян перестанут сажать за незаконное предпринимательство

Верховный суд России готовит законопроект, направленный на декриминализацию отдельных составов преступлений в сфере предпринимательской деятельности. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на главу высшей судебной инстанции Вячеслава Лебедева.

По данным издания, в разряд административных правонарушений может быть переведено незаконное предпринимательство, за которое предусмотрено до пяти лет заключения и штраф за причинение ущерба, а также статья 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»), целый ряд менее значительных предпринимательских статей, по которым в качестве наказания предусмотрены штрафы и минимальные сроки.

По словам председателя Верховного суда, разработка законопроекта началась в связи с поручением президента России. Лебедев пока не стал называть составы преступлений в сфере предпринимательской деятельности, которые будут декриминализированы. «Осенью, в октябре, может быть, в конце сентября, я вам доложу о тех предложениях, которые могут быть внесены для выполнения поручения президента», — пообещал глава ВС.

22 мая законопроект о введении в Уголовный кодекс России понятия «уголовный проступок» был внесен в Госдуму. В октябре 2017 года Верховный суд России предложил 80 уголовных преступлений небольшой тяжести приравнять к проступкам и освободить обвиняемых от наказания.

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