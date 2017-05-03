Ростовский суд оправдал обвиненных в хищении полумиллиарда рублей бизнесменов

Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону оправдал бывшего гендиректора компании «Энергия» Сергея Конопского и бывшего главу представительства Агентства стратегических инициатив по Южному федеральному округу Александра Хуруджи. Их обвиняли в хищении более 470 миллионов рублей, незаконном предпринимательстве и легализации преступных доходов. Об этом «Ленте.ру» в среду, 3 мая, сообщил адвокат Александр Селютин.

«Суд оправдал подсудимых полностью, по всем составам. Ранее прокурор частично отказался от обвинений», — сказал Селютин.

Защитник Хуруджи сообщил, что будет подавать иск к государству о возмещении потерь в рамках процесса реабилитации. «Кроме того подадим иск к "МРСК Юга"», — добавил Селютин.

Он уточнил, что в то время, как его поверенный находился в заключении, неустановленные лица обратились к предпринимателю с предложением отказаться от компании. По его словам, в рамках следственных действий был наложен арест на средства АО «Энергия», однако в декабре 2016 года часть средств были похищены со счетов банка.

По версии обвинения, Хуруджи и Конопский разработали план по хищению средств «Межрегиональной распределительной сетевой компании Юга» («МРСК Юга»), пишет «Интерфакс». Якобы они вместе с неустановленными сообщниками предоставляли недостоверные сведения для установления индивидуальных тарифов ОАО «Энергия» (Хуруджи являлся основным акционером компании). После этого фирма, по версии следствия, приобретала дополнительное оборудование, позволяющее увеличить объем поставок электроэнергии, не снижая при этом тарифы.