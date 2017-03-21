В «Ренове» опровергли информацию о выводе прибыли в офшоры

Правоохранительные органы, по сведениям неназванного источника ТАСС, располагают сведениями, что руководство энергетической компании КЭС, позднее переименованной в «Т Плюс», а также ее материнской компании «Ренова» в 2003-2008 годах выводило прибыль компаний в офшоры. В то же время в самой компании эту информацию опровергают.

Информацию о якобы осуществлявшемся выводе прибыли в офшоры информагентству сообщил источник, близкий к следствию по делу бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера. Также, по его словам, средства инвестиционных программ использовались для выплаты кредитов и покупки акций генерирующих и сбытовых компаний.

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Официальный представитель «Реновы» Андрей Шторх заявил, что группа компаний не располагает данными о претензиях правоохранительных органов касательно вывода средств в офшоры. «Информация, приведенная в сообщении ТАСС со ссылкой на некие анонимные источники, о выводе прибыли в офшоры вызывает удивление — подобные претензии нигде и никогда нам не предъявлялись, и, с нашей точки зрения, они не соответствуют действительности», — отметил он.

Гайзер и бывшие чиновники из администрации Коми были задержаны и заключены под стражу осенью 2015 года. По данным следствия, все они совершали преступления с целью получения высокорентабельных предприятий республики или установления контроля над ними для незаконного обогащения.

По одному из дел проходят бывший гендиректор «Т Плюс» Борис Вайнзихер, экс- директор КЭС, совладелец «Реновы» Евгений Ольховик и еще один бывший руководитель КЭС и уже бывший глава «Вымпелкома» Михаил Слободин. Все трое обвиняются в передаче взяток бывшему руководству Коми за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и энергоснабжение и создание комфортных условий работы. Вайнзихер и Ольховик арестованы, Слободин объявлен в международный розыск.

27 января Следственный комитет объявил о завершении расследования уголовного дела в отношении Гайзера и 15 его предполагаемых сообщников.