С бывшего главы Коми Гайзера сняли обвинение в даче взятки

С бывшего губернатора Республики Коми Вячеслава Гайзера, обвиняемого в организации преступного сообщества, мошенничестве и коррупции, сняли обвинение в даче взятки бывшему главе администрации Сыктывкара Роману Зенищеву. Об этом в понедельник, 13 марта, его адвокат Вячеслав Леонтьев сообщил «Интерфаксу».

«Стало известно, что 2 февраля прекращено уголовное преследование в отношении Гайзера по факту дачи взятки мэру города Сыктывкара», — заявил Леонтьев.

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27 января Следственный комитет России (СКР) объявил о завершении расследования уголовного дела в отношении Гайзера и 15 его предполагаемых сообщников.

По данным следствия, все они совершали преступления с целью получения высокорентабельных предприятий Республики Коми или установления контроля над ними для незаконного обогащения.

Гайзер и бывшие чиновники из администрации республики были задержаны осенью 2015 года. По решению Басманного суда их отправили в следственный изолятор.