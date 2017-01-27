Завершено расследование в отношении нескольких фигурантов дела Гайзера

Следственный комитет России объявил о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера и еще 15 его предполагаемых сообщников, обвиняемых в организации и участии в преступном сообществе, мошенничестве, отмывании преступных доходов. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 27 января.

В отдельное производство выделены уголовные дела в отношении 16 обвиняемых, следственные действия в отношении этих лиц завершены, они вместе со своими защитниками приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.

Двое из них заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, дали признательные показания по обстоятельствам преступлений и изобличили других соучастников, пояснили в СК.

По данным следствия, преступное сообщество было создано в 2006 году. Им руководили Вячеслав Гайзер, Владимир Торлопов, Александр Зарубин, Александр Чернов и Валерий Веселов.

«Руководители и участники сообщества совершали преступления, направленные на завладение высокорентабельными предприятиями региона, либо установление контроля над ними с целью незаконного обогащения», — говорится в сообщении ведомства.

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В частности, в 2010 году ими была организована приватизация ГУП «Птицефабрика Зеленская». В результате мошеннических действий акции этого предприятия стали принадлежать подконтрольному им юридическому лицу, а дивиденды на сумму один миллиард рублей соучастники легализовали.

Кроме того, обвиняемые похитили средства «Фонда поддержки инвестиционных проектов», в результате чего республиканскому бюджету был причинен ущерб на сумму 3,5 миллиарда рублей.

Также были установили факты получения взяток предполагаемыми сообщниками. В 2013 году они получили от предпринимателя за общее покровительство 50-процентную долю стоимостью 160 миллионов рублей в уставном капитале компании «Автоцентр». Кроме того, выяснилось, что в 2008 году Гайзер способствовал назначению директором предприятия «Сыктывкарский ЛВЗ» предпринимателя в обмен на получение членами преступного сообщества взяток на 37,5 миллионов рублей.

Расследование по основному уголовному делу продолжается, добавили в СК.

