В Москве присяжные оправдали обвиняемого в расистском убийстве

Коллегия присяжных заседателей Московского городского суда единогласно оправдала 28-летнего Рихарда Соболева, и он был освобожден из-под стражи в зале суда. Об этом «Ленте.ру» сообщила Ульяна Солопова, пресс-секретарь Мосгорсуда.

«Присяжные установили, что событие преступления было, но обвиняемый его не совершал. Вердикт вынесен всеми восемью присяжными единогласно, обвиняемый освобожден из-под стражи в зале суда», — рассказала Солопова.

Следствие считало, что в январе 2014 года Рихард Соболев по националистическим мотивам на железнодорожной станции «Тушинская» нанес несколько ножевых ударов гражданину Узбекистана, от которых тот скончался на месте. Длительное время раскрыть это преступление не удавалось. Изначально обвиняемыми были несколько человек, но в конечном итоге обвинение в убийстве было предъявлено Соболеву — именно он якобы наносил удары ножом (остальные были осуждены за побои). В декабре 2016 года он был арестован, а в суд уголовное дело было направлено в конце сентября 2018 года.

Соболев уже был оправдан коллегией присяжных Мосгорсуда — в 2010 году он проходил по делу националистической группы «Белые волки» и обвинялся в незаконном обороте наркотиков и убийствах по мотивам национальной розни. Тогда следствию так же не удалось доказать его причастность к убийствам, а обвинения по наркотической статье были отменены в 2014 году.

Рихард Соболев так же проходил обвиняемым по «Болотному делу», однако был амнистирован еще на этапе следствия.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!