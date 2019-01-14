В Китае решили казнить канадца

Суд в китайском городе Далянь (провинция Ляонин) приговорил к смертной казни гражданина Канады за контрабанду наркотиков. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте суда.

У осужденного Роберта Ллойда Шелленберга также должно быть конфисковано все его имущество. Мужчина имеет право обжаловать приговор в вышестоящей инстанции в течение 10 дней.

Первоначально канадца сочли виновным в контрабанде наркотиков и 20 ноября 2018-го приговорили к 15 годам тюрьмы, конфискации имущества на сумму в 150 тысяч юаней (22 тысячи долларов) и депортации на родину после отбывания наказания. Мужчина подал апелляцию на приговор, посчитав его суровым.

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Прокуроры же назвали вердикт снисходительным, поскольку Шелленберга признали лишь соучастником преступления. Они предоставили новые доказательства и факты, и в итоге в ходе судебного разбирательства канадца признали одним из исполнителей. «Факты, предоставленные государственной прокуратурой, ясны, доказательства достоверны и достаточны для признания вины. Шелленберг является преступником», — указывается в сообщении.

Как отмечается, канадец в сговоре с несколькими гражданами Китая организовывал переправку наркотиков, спрятанных в автомобильных покрышках, в Австралию. Его арестовали, когда он пытался на самолете улететь из Китая в Таиланд.

Как отмечает Reuters, дело станет проверкой для отношений Китая и Канады. Они обострились на фоне скандала, связанного с арестом в Канаде по запросу Вашингтона Мэн Ваньчжоу — дочери основателя и по совместительству гендиректора китайской телекоммуникационной компании Huawei. Ее подозревают в нарушении американских санкций в отношении Ирана. После этого китайские власти задержали несколько граждан Канады. На начало января, по информации Reuters, задержанных было 13 человек.

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