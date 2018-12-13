Задержания канадцев в Китае связали с местью за гендиректора Huawei

Китайские власти задержали двух канадцев после ареста гендиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу в Ванкувере по запросу США. Как пишет CNN, санкции Китая, вероятно, являются ответными мерами на действия Канады.

13 декабря стало известно о задержании Майкла Спэйвора, его подозревают в «ведении деятельности, угрожающей национальной безопасности Китая». В отношении Спэйвора ведется расследование, сообщали местные СМИ со ссылкой на полицию города Даньдун на северо-востоке страны. CNN передавал, что Спэйвор связался с канадским консульством и рассказал, что был задержан и допрошен, но позже перестал выходить на связь. Его местонахождение пока неизвестно.

Спэйвор занимался организацией туристических поездок в Северную Корею. В частности, он помогал бывшему игроку национальной баскетбольной лиги Деннису Родману во время его путешествия в Пхеньян, где он встречался с главой КНДР Ким Чен Ыном.

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Новости о задержании Спэйвора появились спустя несколько дней после того, как стало известно о заключении под стражу Майкла Коврига, бывшего вице-консула посольства Канады в Пекине. Глава Министерства по внутренней безопасности и чрезвычайным ситуациям Канады Ральф Гудэйл выразил обеспокоенность задержанием бывшего дипломата, сообщал CTV News. По словам министра, Оттава пока не связывает произошедшее с арестом Мэн Ваньчжоу, однако логического объяснения действиям Китая министр также не видит. Отмечалось, что канадские власти уведомили о задержании, но не предоставили данных о точном местоположении Коврига.

Задержания канадцев произошли на фоне скандала, связанного с арестом по запросу Вашингтона Мэн Ваньчжоу, дочери основателя и по совместительству гендиректора китайской телекоммуникационной компании Huawei. Ее подозревают в нарушении американских санкций в отношении Ирана.

После известий об аресте в китайском МИД заявили, что Пекин «не собирается безучастно сидеть и наблюдать за нарушением законных прав китайских граждан за рубежом». Слова главы дипведомства КНР Ван И приводило РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что готов вмешаться в дело Мэн Ваньчжоу, если от этого будет польза национальной безопасности страны и торговым переговорам с Китаем. По его словам, освобождение Мэн может стать частью сделки с Пекином. Как отмечал CNN, эти слова свидетельствуют о том, что Вашингтон готов использовать арест китаянки в качестве инструмента политического воздействия.

12 декабря Мэн Ваньчжоу выпустили под залог в размере 10 миллионов долларов, сообщал Global News.ca.

С начала 2018 года между США и Китаем идет торговая война: страны повышают торговые пошлины на различные группы товаров. США уже ввели дополнительные таможенные пошлины на китайские товары на сумму в 250 миллиардов долларов. Китай ответил аналогичными пошлинами для американских товаров на сумму в 110 миллиардов долларов. Главы стран встретились и провели торговые переговоры во время саммита «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе; Пекин пошел на уступки Вашингтону.

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