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Китай сдался США в торговой войне

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Китай согласился покупать «очень значительный» объем товаров из США для сокращения торгового дисбаланса. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс по итогам встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, передает РИА Новости.

«Китай согласует покупку еще несогласованного, но очень значительного объема сельскохозяйственной, энергетической, промышленной и другой продукции из США для сокращения торгового дисбаланса между странами», — уточнили в Вашингтоне, добавив, что Пекин начнет покупать продукцию американских фермеров «незамедлительно».

За эти уступки Трамп отсрочил повышение ввозных пошлин для товаров из Поднебесной с 10 до 25 процентов с 1 января 2019 года. По словам Сандерс, пошлины останутся на уровне 10 процентов не 90 дней, и если за это время Пекин и Вашингтон не придут к полному торговому соглашению, Трамп подпишет указ об увеличении пошлин.

С начала 2018 года между США и Китаем идет торговая война: страны повышают торговые пошлины на различные группы товаров. США уже ввели дополнительные таможенные пошлины на китайские товары на сумму в 250 миллиардов долларов. Китай ответил аналогичными пошлинами для американских товаров на сумму в 110 миллиардов долларов. Трамп обвинил Пекин в нечестной игре и пожаловался на слишком большой дефицит в двустороннем торговом балансе. Позднее он заявил о торговой победе над Китаем, который «уже не сможет обогнать экономику США».

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