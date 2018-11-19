Китай обвинил США в порче атмосферы

США создали искусственные противоречия на саммите лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и испортили атмосферу мероприятия. Такое заявление сделал представитель китайского МИД Гэн Шуан, передает РИА Новости.

«Американская сторона как будто в ярости принимала участие в этом саммите АТЭС. Сделанные американской стороной заявления откровенно вызвали разногласия и не способствовали достижению консенсуса», — сказал он. Дипломат добавил, что китайская сторона никого не провоцировала.

Гэн Шуан прокомментировал и то, что по итогам саммита не было подписано итоговое коммюнике. «Действительно, лидеры АТЭС не приняли итоговое заявление. Но причина не та, которую называет американская сторона, — отметил он. — По имеющейся у меня информации, политика грубой силы и экономического террора встретили противостояние со стороны большинства стран-участниц».

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18 ноября стало известно, что саммит стран АТЭС, проходивший в Папуа — Новой Гвинее, впервые завершился без итоговой декларации. Главной причиной того, что странам не удалось прийти к согласованному решению, назвали торговую войну между Китаем и США. Итоговое заявление опубликует принимающая сторона.

26-й саммит АТЭС прошел 17-18 ноября в столице Папуа — Новой Гвинеи — Порт-Морсби. Российскую делегацию возглавил премьер-министр Дмитрий Медведев. Мероприятие проводится с 1993 года, все итоговые декларации опубликованы на официальном сайте форума.

С начала 2018 года между США и Китаем идет торговая война: страны повышают торговые пошлины на различные группы товаров. Трамп обвинил Пекин в нечестной игре и пожаловался на слишком большой дефицит в двустороннем торговом балансе. Позднее он заявил о торговой победе над Китаем, который уже не сможет обогнать экономику США. Однако 2 ноября американский лидер заявил, что после телефонных переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином планирует заключить с ним соглашение. Обсуждение проекта договора может состояться на саммите стран G20 в Аргентине.

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