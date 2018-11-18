Страны АТЭС впервые остались без декларации из-за торговой войны

Саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), проходивший в Папуа — Новой Гвинее, впервые завершился без итоговой декларации, сообщает Reuters.

Как уточнил директор международного департамента Министерства коммерции КНР Чжан Шаоган (Zhang Shaogang), вместо итогового коммюнике выйдет заявление от имени всех государств-участников. Право его публикации оставили за принимавшей стороной.

По словам министра иностранных дел Папуа — Новой Гвинеи Римбинка Пато (Rimbink Pato), государства АТЭС не смогли прийти к единому соглашению из-за торговой войны США и Китая: эти страны на форуме продемонстрировали свои конкурирующие амбиции в регионе.

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Источник РИА Новости в одной из делегаций рассказал, что итоговое заявление согласовано в усеченном варианте. «Приняли декларацию за минусом спорных пунктов — Богорские цели, ВТО, торговые практики», — пояснил он.

26-й саммит АТЭС прошел 17-18 ноября в столице Папуа — Новой Гвинеи — Порт-Морсби. Российскую делегацию возглавил премьер-министр Дмитрий Медведев. Мероприятие проводится с 1993 года, все итоговые декларации опубликованы на официальном сайте форума.

С начала 2018 года между США и Китаем идет торговая война: страны повышают торговые пошлины на различные группы товаров. Трамп обвинил Пекин в нечестной игре и пожаловался на слишком большой дефицит в двустороннем торговом балансе. Позднее он заявил о торговой победе над Китаем, который уже не сможет обогнать экономику США. Однако 2 ноября американский лидер заявил, что после телефонных переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином планирует заключить с ним соглашение. Обсуждение проекта договора может состояться на саммите стран G20 в Аргентине.

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