Мировой экономике предсказали проблемы

Мировую экономику в ближайшие годы ждет спад, хотя и не слишком сильный. К такому выводу пришли аналитики японского банка Nomura в своем исследовании, выдержки из которого приводит «Интерфакс».

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По мнению авторов, глобальный ВВП в ближайшие годы будет продолжать расти, но меньшими темпами, чем сейчас. В 2019 году рост составит 3,7 процента, в 2020-м — 3,5 процента по сравнению с 3,9 процента, прогнозируемыми по итогам текущего года.

Одной из стран, которые заденет рецессия, станут США. Рост их ВВП замедлится с нынешних 2,9 процента до 2,4 процента в 2019 году и 1,7 процента в 2020-м.

Среди главных причин спада называются торговая война и ее последствия, а также жесткая денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы (ФРС), повышающей свою базовую ставку и перекрывающей бизнесу доступ к дешевым кредитам.

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