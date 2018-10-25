Американский рынок обвалился

Индекс NASDAQ Composite, рассчитываемый одноименной биржей в США, упал на 4,43 процента по итогам торгов 24 октября, следует из данных торговой площадки. Это худший показатель с августа 2011 года.

В течение всей торговой сессии значение индекса сильно колебалось и к концу дня составило 7109,40 пункта. При открытии значение равнялось 7423,21 пункта. В феврале нынешнего года индекс терял 3,8 процента за один торговый день.

Также по итогам 24 октября снизились значения и других индексов США: Dow Jones (минус 2,41 процента), S&P 500 (3,09 процента).

Аналитики связывают такие результаты со статистикой рынка недвижимости, опубликованной министерством торговли. Согласно ей, продажи новостроек в стране в сентябре сократились на 5,5 процента.

На бирже NASDAQ торгуются акции высокотехнологичных компаний, в том числе Tesla, Apple и Microsoft.

19 октября Bloomberg, ссылаясь на расчеты JPMorgan, предсказал американской экономике вступление в рецессию. Вероятность рецессии в США в течение года аналитики оценили в 28 процентов. В трехлетней перспективе шансы уже выше 80 процентов, говорится в обзоре компании.

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