Развенчан миф о взрывном росте экономики Трампа

Заявления президента США Дональда Трампа об успехах в экономике плохо соотносятся с реальным положением дел рядовых американцев. К такому выводу пришел журнал Newsweek.

По утверждению СМИ, несмотря на рост фондового рынка, ситуация выглядит шаткой из-за развязанных Вашингтоном торговых войн. К тому же, Министерство торговли США рапортует о росте экономики на 4,2 процента за квартал, однако почасовая заработная плата с учетом инфляции не сильно превышает показатели 40-летней давности, а Конгресс отказывается повышать минимальную зарплату.

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Заявления Трампа о рекордно низкой безработице также необходимо рассматривать с учетом условий труда — каждый пятый американец оказался переведен на контрактную систему, по которой он не имеет права на получение отпуска или больничного, пишет журнал.

16 октября сообщалось, что американская экономика побила антирекорд — дефицит федерального бюджета США вырос по итогам минувшего финансового года до наивысших показателей за последние шесть лет. По итогам 2017 финансового года, завершившегося 30 сентября, дефицит бюджета США составил 779 миллиардов долларов, что на 17 процентов (113 миллиардов) больше, чем годом ранее. При этом Минфин США сообщил об успехах национальной экономики, ставших возможными благодаря проводимой Трампом политике, в том числе введению пошлин на многие импортные товары: «Президент Трамп продолжает культивировать невероятную экономическую силу, что резко контрастирует с политикой предыдущей администрации».

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