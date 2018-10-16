Американская экономика побила антирекорд

Дефицит федерального бюджета США вырос по итогам минувшего финансового года до наивысших показателей за последние шесть лет, следует из сообщения американского Минфина.

По итогам 2017 финансового года, завершившегося 30 сентября, дефицит бюджета США составил 779 миллиардов долларов, что на 17 процентов (113 миллиардов) больше, чем годом ранее.

В относительном выражении (в доле к ВВП) рост дефицита бюджета составил 0,4 процентных пункта — до 3,9 процента. Это максимальный показатель с 2012 года.

Расходы бюджета за последний год выросли на 127 миллиардов долларов (3,2 процента), доходы — на 14 миллиардов (0,4 процента). Наибольший рост показали расходы на национальную оборону (на 33 миллиарда) и социальное обеспечение (на 43 миллиарда).

При этом сократились налоговые поступления, особенно по налогу на прибыль — на 76 миллиардов долларов. Это связано с прошлогодней налоговой реформой президента Дональда Трампа, в рамках которой были понижены ставки по многим налогам. Корпоративный налог на прибыль снизился с 35 до 21 процента.

В документе Минфина говорится об успехах национальной экономики, ставших возможными благодаря проводимой Трампом политике, в том числе введению пошлин на многие импортные товары: «Президент Трамп продолжает культивировать невероятную экономическую силу, что резко контрастирует с политикой предыдущей администрации».

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