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Американская экономика запустила принцип домино и обвалила мир

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Обвал на американских фондовых биржах спровоцировал падение на других рынках, в частности, Китая, Японии, Южной Кореи и даже Новой Зеландии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные торгов в четверг, 11 октября.

К утру по Москве шанхайский индекс CSI 300 просел более чем на четыре процента, падение гонконгского бенчмарка Hang Seng превысило три процента, японского Topix — около 3,5 процентов, Nikkei упал на четыре процента, корейский индекс Kospi просел на 3,5 процента. Совокупный азиатский индекс MSCI упал на 3,86 процента.

Среди лидеров падения оказались технологические гиганты Китая — Tencent, Alibaba и другие. В минусе также акции азиатского финансового сектора, например, бумаги японского SoftBank упали на шесть процентов. Паника на рынках затронула даже акции «Русала», который торгуется в Гонконге, падение составило шесть процентов.

Новозеландский индекс NZX 50 опустился на 3,6 процента, что стало рекордным падением сразу за 10 лет. Российский фондовый рынок также отреагировал на американский обвал собственным падением, однако на 13:47 по Москве оно было не таким сущесвтенным, как в среднем по миру. Индекс МосБиржи падал всего на 2,63 процента, до 2354,21 пункта.

По итогам торгов в среду американские индексы резко просели. Главным драйвером падения стала торговая война и очередные заявления Дональда Трампа, аналитики ожидают снижения выручки американских компаний на фоне конфронтации США и Китая.

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