Американская экономика обвалилась

Американские фондовые рынки рухнули на фоне негатива, вызванного торговой войной и очередными заявлениями президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов 10 октября индекс S&P 500 обвалился на 3,29 процента до 2785,68 пункта. Промышленный индекс Dow Jones упал на 3,15 процента, потеряв сразу 831,83 пункта, остановившись на 25598,74 пункта.

Сильнее всего пострадал индекс NASDAQ, где собраны акции ведущих высокотехнологичных американских компаний. По итогам торгов в среду NASDAQ рухнул на 4,08 процента, до 7422,05 пунктов. Падение фондового рынка установило рекорд, последний раз столь масштабным было падение в феврале 2018 года.

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Основной драйвер падения — торговая война между США и Китаем, которая в очередной раз активизировалась на фоне скандала с чипами слежки. Представители американских компаний и госучреждений утверждают, что на платах из Китая найдено шпионское оборудование. О найденных чипах заявили как минимум в Apple и Amazon — крупнейших американских технологических гигантах.

Помимо этого, давление на рынки оказывают грядущие отчетности американских компаний за третий квартал. Аналитики полагают, что из-за торговой войны между державами большинство компаний будут отчитываться о снижении выручки, что негативно скажется на акциях и, как следствие, на фондовых индексах.

Еще один фактор — стремление Федеральной резервной системы США поднять ключевую ставку, что сделает заемные средства для американских компаний менее доступными.

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