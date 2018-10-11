Трамп пригрозил Китаю на фоне обвала экономики США

Президент США Дональд Трамп предупредил Пекин, что он не остановится и готов ударить по экономике Китая значительно сильнее. Такое заявление американский президент сделал в прямом эфире Fox News на фоне обвала американского фондового рынка, передает Reuters.

«Мы уже достигли колоссального эффекта. Их экономика пошла вниз очень уверенными темпами, у меня есть возможности, чтобы это усилить, если я захочу этого», — признался Трамп, отметив, что он не хочет эскалации и надеется, что Китай сядет за стол переговоров.

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Китайская сторона неоднократно уверяла американскую, что готова вести переговоры, однако американский президент не верит в то, что Пекин до них созрел. Более того, Трамп снова распек своих предшественников на посту президента страны, которые «позволили Китаю вести нечестную торговлю с США».

«Этому пришел конец. Они слишком долго хорошо жили. Честно говоря, мне кажется, что они считают нас глупыми, но американцы не глупые люди», — заявил Трамп, отметив, что торговля между странами находится в плохом состоянии.

Речь Дональда Трампа звучала на фоне одного из худших торговых дней на Уолл-Стрит. Торги в среду, 11 октября, на основных торговых площадках США завершились антирекордами, обновив пики падений в феврале 2018 года.

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