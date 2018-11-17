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Медведев назвал последствия мирового экономического кризиса

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал последствия мирового финансового кризиса 2008-го года для современной экономики. Об этом он рассказал на Деловом саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в субботу, 17 ноября, передает «Интерфакс».

По его словам, глобальная экономика достаточно восстановилась за прошедшее десятилетие, многие системные ошибки, которые к нему привели, исправлены. «Изменения коснулись и финансовых рынков, и управления государственным долгом. Мы все этим занимались, и в России тоже. Крупные банки пересмотрели политику в отношении активов с высокой степенью риска», — заметил он.

С другой стороны, восстановление идет недостаточно активно. «Оживление экономики все-таки идет медленно и нестабильно. К сожалению, по ряду позиций мы сегодня смотримся хуже, чем 10 лет назад», — признал премьер-министр.

Он отметил, что совокупный мировой долг увеличился в разы, а развивающиеся рынки стали более уязвимыми. Также он обратил внимание на то, что кредитно-денежная политика стала более жесткой и большинство стран не вышли на запланированные темпы роста ВВП.

В октябре Медведев указал на то, что мировая экономика во многом стала хуже, чем в кризисный 2008 год. Он подчеркнул, что «в чем-то мы выглядим хуже, чем было 10 лет назад». Худшим явлением современной экономики премьер-министр назвал торговые войны. В ноябре он призвал страны к совместному противостоянию торговому протекционизму, который он назвал основным принципом современной экономики.

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