Медведев заговорил о мировом экономическом кризисе

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что мировая экономика во многом стала хуже, чем в кризисный 2008 год. Об этом в пятницу, 19 октября, передает ТАСС.

Медведев напомнил, что 2008-м мир столкнулся с беспрецедентным финансовым кризисом, который принципиальным образом изменил правила мировой экономики. При этом, по его словам, «в чем-то мы выглядим хуже, чем было 10 лет назад».

Худшим из того, что происходит, Медведев назвал торговые войны. «Экономические санкции вторглись в ткань международного экономического общения, стали обычным инструментов политического давления и недобросовестной конкуренции», — заявил он.

По его словам, в настоящее время вместо того, чтобы сотрудничать, страны ослабляют отношения. «Десять лет назад мы были куда более мудрыми и были готовы сообща противостоять негативным последствиям экономического кризиса», — отметил премьер-министр.

Перечисляя, что стало хуже за 10 лет, Медведев также указал на значительный рост совокупного мирового долга, уязвимость развивающихся рынков и повсеместное ужесточение денежно-кредитной политики.

Ранее, 17 октября, Медведев заявлял, что введение санкций США против российских банков будет равнозначно объявлению торговой войны. При этом, по его словам, российская экономика к войне готова.

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