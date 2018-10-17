Медведев увидел точку начала торговой войны

Введение санкций против российских банков будет равнозначно объявлению торговой войны, считает премьер-министр Дмитрий Медведев. Об этом он заявил в интервью каналу Euronews, выдержки из которого приводит ТАСС.

«Санкции в отношении банковского сектора — это действительно объявление торговой войны, это наиболее тяжелые санкции», — сказал премьер.

По его мнению, российская экономика способна выдержать новые ограничения: «У нас нет никаких сомнений, что наша экономика способна адаптироваться к любым формам давления. Вопрос только в том, зачем это надо. Вопрос именно в том, что это разрушает международный порядок, в том числе международный экономический порядок».

Торговый оборот между Россией и США невелик, поэтому антироссийские санкции со стороны Вашингтона не окажут сильного влияния на обе страны, добавил Медведев.

О возможном введении санкций в отношении российских госбанков стало известно в августе. В поступившем в Конгресс законопроекте содержатся нормы о закрытии их корсчетов в американских кредитных организациях. Если документ вступит в силу, эти банки не смогут проводить операции в долларах.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!