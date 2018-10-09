Миру предсказали дефицит долларов

Глобальная финансовая система стала еще сильнее зависеть от доллара со времен последнего кредитного кризиса, в связи с чем нынешний рост доходности казначейских бумаг США и американской валюты несет серьезные риски, пишет Bloomberg.

По утверждению аналитиков Nedbank Group, укрепление доллара и рост стоимости капитала в мире являются «идеальной смесью для кризиса ликвидности». Отмечается, в частности, что ключевой особенностью мирового финансового кризиса 2008 года была хроническая нехватка долларов.

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События десятилетней давности побудили Федеральную резервную систему США вливать ликвидность в мировую финансовую систему через свопы с более чем десятком центральных банков. С тех пор объем заимствований в долларах (не включая банки) вырос с 9,5 до 14 процентов мирового валового внутреннего продукта.

Доходность десятилетних облигаций достигла максимального показателя с 2011 года — 3,23 процента. Издание подчеркивает, что мировой кризис ликвидности становится все более вероятным, так как международные инвесторы стремительно сбрасывают недолларовые активы.

Ранее эксперты Moody’s Analytics предупредили, что причиной следующего финансового кризиса в США, а затем и во всем мире, могут стать быстрорастущие рисковые долги американских нефинансовых компаний в совокупности с «мусорными» корпоративными облигациями.

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