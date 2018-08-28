Названы виновники следующего экономического кризиса

Эксперты Moody’s Analytics предупредили, что причиной следующего финансового кризиса в США, а затем и во всем мире, могут стать быстрорастущие рисковые долги американских нефинансовых компаний в совокупности с «мусорными» корпоративными облигациями.

На сегодняшний день, по подсчетам аналитиков, общий рисковый долг уже достиг 2,7 триллиона долларов. Главный экономист Moody’s Analytics Марк Зэнди обращает внимание на пугающее сходство с ситуацией по ипотечным кредитам subprime, которые привели к финансовому кризису в США в 2007-2008 годах и глобальному экономическому спаду.

«Это самая серьезная назревающая угроза текущему деловому циклу. <...> Обратите внимание, что долги по ипотечным кредитам subprime были близки к трем триллионам долларов на своем пике перед финансовым кризисом», — отметил экономист.

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В начале июля аналитики Bank of America заявили, что мир может погрузиться в глубокий экономический кризис, аналогичный тому, что произошел 20 лет назад. На это якобы указывают тренды на мировых рынках. В связи с этим России предрекли повторение дефолта 1998 года.

В июне о грядущем мировом финансовом кризисе предупреждал также Всемирный банк. Организация отмечала, что в ближайшие пару лет глобальных потрясений ожидать не стоит, однако после 2019 года ситуация может оказаться весьма тревожной.

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