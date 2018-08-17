Оценена вероятность повторения дефолта в России

Бывший руководитель Банка России Сергей Дубинин, который возглавлял регулятор во время дефолта в 1998 году, оценил шансы повторения экономического кризиса. Своим прогнозом он поделился в интервью ТАСС.

«У нас нет существенного государственного долга, тем более краткосрочного, внутреннего. Дефолт нам не угрожает ни в каком виде. Весь российский государственный долг, включая внешний, ниже 20 процентов ВВП. И он сбалансирован по валютам», — пояснил Дубинин.

Материалы по теме «Сегодня вы — завтра вас!» Дефолт не погрузил страну в нищету, но отнял у россиян надежду

Экономист поддержал нынешнего руководителя Центробанка Эльвиру Набиуллину за то, что она перешла на плавающий курс российской валюты. По его словам, этот инструмент хорош тем, что все долги выплачиваются не по фиксированному курсу, а по актуальному.

Дубинин убежден, что у российской экономики высокий потенциал, однако ей следует побороть проблему низкой производительности труда. Без этого экс-глава ЦБ ожидает десятилетия сложного развития. Решить проблему, по его мнению, возможно с помощью проведения непопулярных структурных реформ.

17 августа 1998 года российские власти объявили технический дефолт по облигациям на сумму 72,7 миллиарда долларов. Фактически страна признала себя банкротом, который не может расплатиться по долгам. Ключевая причина — обвал мировых цен на нефть до уровня 9 долларов за баррель.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!