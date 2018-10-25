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США и Китаю предсказали войну

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США и Китай, возможно, развяжут войну через 15 лет. Такое предсказание сделал бывший командующий американскими войсками в Европе генерал Бен Ходжес, пишет The Washington Post.

«Соединенным Штатам необходима прочная опора в Европе. Я думаю, через 15 лет — это весьма вероятно, но не неизбежно — мы с Китаем будем в состоянии войны», — сказал он. По его словам, у США нет необходимого ресурса, чтобы защитить Европу и Тихоокеанский регион от китайской угрозы.

Ходжес подчеркнул, что обязательства Вашингтона перед НАТО остаются непоколебимыми. Он добавил, что, несмотря на резкие высказывания Трампа в адрес европейских союзников, ключевым интересом администрации США остается безопасность в Европе.

Ходжес служил на посту командующего американскими войсками в Европе с 2014 по 2017 год. В настоящий момент он является экспертом по проведению стратегии в Центре анализа европейской политики в Вашингтоне.

В конце сентября президент США Дональд Трамп обвинил власти Китая во вмешательстве в промежуточные выборы в Конгресс США. По мнению Белого дома, оно достигло недопустимого уровня.

С начала 2018 года между США и Китаем идет торговая война: страны повышают торговые пошлины на различные группы товаров. Трамп обвинил Пекин в нечестной игре и пожаловался на слишком большой дефицит в двустороннем торговом балансе. Позднее он заявил о торговой победе над Китаем, который уже не сможет обогнать экономику США.

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