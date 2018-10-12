Трамп и Си Цзиньпин поговорят в разгар торговой войны

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин проведут встречу в разгар торговой войны между странами. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Встреча должна пройти во время саммита «большой двадцатки» в столице Аргентины — Буэнос-Айресе в ноябре. По словам собеседников газеты, лидеры будут работать над тем, чтобы ослабить напряженность на фоне торговой войны, которая «сотрясает рынки обеих стран и отравляет отношения двух крупнейших экономик».

Администрация Трампа уже уведомила Пекин о своих намерениях. С американской стороны встречи добиваются министр финансов Стивен Мнучин и советник президента по экономике Ларри Кудлоу. Как отмечает газета, оба пытались начать переговоры и урегулировать ситуацию на протяжении нескольких месяцев, однако не преуспели.

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По словам источников, Трамп уже создал команду, ответственную за подготовку встречи. В нее среди прочих вошел Кристофер Никсон Кокс, внук президента Ричарда Никсона, чей визит в Китай в 1972 году положил начало диалогу двух стран. С китайской стороны в группу войдет Лю Хэ — экономический советник Си Цзиньпина.

11 сентября Трамп предупредил Пекин, что США не остановятся и готовы ударить по экономике Китая значительно сильнее.

Китайская сторона неоднократно уверяла американскую, что готова вести переговоры, однако Трамп не верит, что Пекин до них созрел. 22 сентября сообщалось, что Китай отменил торговые переговоры с США после того, как Вашингтон ввел новые пошлины на китайские товары.

Отношения США и Китая обострились в этом году после того, как американская сторона ввела протекционистские меры, коснувшиеся китайских товаров. Одной из причин ограничений стал высокий уровень торгового дефицита. После этого стороны ввели в отношении друг друга ряд торговых ограничений, которые вызвали недовольство как в Вашингтоне, так и в Пекине.

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