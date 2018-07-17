Трамп назвал усиление НАТО своей заслугой

Президент США Дональд Трамп взял на себя ответственность за усиление НАТО. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
«Саммит НАТО прошел замечательно. Они уже потратили [на оборону] 33 миллиарда долларов и потратят еще сотни миллиардов только благодаря мне, — заявил он. — НАТО была слабой, но теперь она снова сильна (что плохо для России)».
Трамп также отметил, что после визита в Брюссель СМИ критикуют его за грубое общение с европейскими лидерами и не обращают внимания на финансовую сторону.
Трамп неоднократно критиковал государства-члены за недостаточные военные расходы. По мнению американского лидера, вместо установленных 2 процентов страны НАТО должны отчислять на военные нужды 4 процента ВВП. К тому же двухпроцентного показателя необходимо достичь ранее чем в 2014 году, как это установлено соответствующей декларацией.
США тратят на НАТО 3,58 процента ВВП — больше всех остальных.