Прояснена позиция США по поводу выхода из НАТО

Заявления президента США Дональда Трампа, сделанные на саммите в Брюсселе, не означают выхода страны из НАТО. Об этом пишет Reuters в четверг, 12 июля, со ссылкой на источники в альянсе.

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Претензии к государствам-членам из-за недостаточных военных расходов и обвинения Германии в том, что она — «пленница России», — не угроза выхода из блока, пояснил собеседник агентства.

11 июля Трамп потребовал от лидеров государств-членов Североатлантического альянса удвоить военные расходы. По его словам, вместо установленных двух процентов, страны НАТО должны отчислять на военные нужды четыре процента ВВП. Агентство также приводит его слова о том, что достичь этого показателя страны должны раньше 2024 года, как это оговорено в совместной декларации, подписанной участниками блока.

США тратят на НАТО 3,58 процента ВВП — больше всех остальных.

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