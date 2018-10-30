Президент США Дональд Трамп пообещал Китаю «прекрасную сделку» в эфире FOX News, передает Reuters.

При этом, если сделка не состоится, Трамп пригрозил ввести новые торговые пошлины на миллиарды долларов. «Я думаю, мы заключим прекрасную сделку с Китаем, и это будет замечательно, поскольку они истощили нашу страну», — заявил президент США. Трамп также отметил, что сделал бы предложение прямо сейчас, но Китай пока к нему не готов. Деталей он раскрывать не стал.

Трамп заявил, что, если «сделка не состоится», он готов еще ввести дополнительные пошлины на импорт китайских товаров на сумму 267 миллиардов долларов.

Вашингтон ранее заявлял, что готов повысить тарифы на весь оставшийся китайский импорт к началу декабря, если запланированные на ноябрь переговоры между Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином не принесут результата. Встреча глав государств должна пройти во время саммита «Большой двадцатки» в столице Аргентины — Буэнос-Айресе.

США уже ввели дополнительные таможенные пошлины на китайские товары на сумму в 250 миллиардов долларов. Китай ответил аналогичными пошлинами для американских товаров на сумму в 110 миллиардов долларов.

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