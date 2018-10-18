Трамп захотел выйти из еще одного союза

США намерены выйти из Всемирного почтового союза (UPU). Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на администрацию Дональда Трампа.

Вашингтон недоволен тем, что организация занижает тарифы, которые позволяют Китаю и ряду других стран отправлять небольшие посылки в США по ценам ниже, чем установлены для внутриамериканских почтовых служб. Из-за этого, считает Трамп, страдают американские производители.

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Уточняется, что Госдепартамент и UPU будут проводить консультации в течение года. В случае успешного завершения переговоров США отзовут решение о выходе из организации.

В сентябре 2017 года стало известно, что глава американского государства заявил о возможности выхода из соглашения о свободной торговле с Южной Кореей, посчитав его невыгодным. В январе того же года он подписал указ о выходе из Транстихоокеанского экономического партнерства, назвав его «потенциальной катастрофой» для Соединенных Штатов. Помимо этого, с момента вступления Трампа в должность президента в январе 2017 года США вышли из Парижского соглашения по климату и ЮНЕСКО.

Ранее Трамп сравнил экономику США со свиньей-копилкой для всего мира. «Нас грабил Китай, нас грабил ЕС, нас грабили все. Вы увидите, что нас больше не будут грабить в ближайшее время», — пообещал он.

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