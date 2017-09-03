СМИ узнали о планах США выйти из соглашения о свободной торговле с Южной Кореей

Президент США Дональд Трамп поручил своим советникам начать подготовку к выходу из соглашения о свободной торговле с Южной Кореей, пишет газета The Washington Post со ссылкой на ряд источников.

При этом, по данным издания, Трамп может объявить о прекращении действия документа уже на этой неделе. При этом не исключается, что глава государства может пересмотреть условия договора.

Некоторые из советников Трампа выступают против этого решения. По их мнению, выход из договора нанесет ущерб американской экономике, а также отношениям с союзнической Южной Кореей в условиях напряженности на Корейском полуострове.

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Еще в апреле вице-президент США Майкл Пенс в ходе выступления в американской торговой палате в Сеуле заявил, что его страна пересмотрит соглашение о свободной торговле с Южной Кореей. По его словам, американский бизнес испытывает слишком много трудностей, когда пытается начать работу на корейском рынке.

Также Пенс посетовал на то, что торговый дефицит США при операциях с Южной Кореей удвоился с момента подписания договора о свободной торговле.

23 января Трамп подписал указ о выходе страны из Транстихоокеанского партнерства — торгового соглашения между 12 странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Также Белый дом заявил, что намерен пересмотреть условия соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

Соглашение о свободной торговле между США и Южной Кореей — KORUS — было заключено в июне 2007 года.