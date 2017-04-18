США пересмотрят торговое соглашение с Южной Кореей

США пересмотрят соглашение о свободной торговле с Южной Кореей. Соответствующее заявление сделал вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс в ходе выступления в американской торговой палате в Сеуле, передает агентство «Ёнхап».

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По словам Пенса, американский бизнес испытывает слишком много трудностей, когда пытается начать работу на корейском рынке. «Сейчас мы пересматриваем все наши торговые соглашения, чтобы убедиться в том, что они приносят нашей экономике такую же выгоду, как и нашим зарубежным партнерам», — приводит агентство его слова.

Также он посетовал на то, что торговый дефицит США при операциях с Южной Кореей удвоился с момента подписания договора о свободной торговле.

Ранее, 23 января, президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Транстихоокеанского партнерства — торгового соглашения между 12 странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Также Белый дом намерен пересмотреть условия соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

Соглашение о свободной торговле между Вашингтоном и Сеулом — KORUS — заключено в июне 2007 года.