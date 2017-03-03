Министр торговли США пообещал быть агрессивным

США будут проводить агрессивную и активную торговую политику. Об этом в пятницу, 3 марта, в интервью CNBC заявил министр торговли Соединенных Штатов Уилбур Росс.

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«Мы будем агрессивными в торговле, поскольку знаем, что в прошлом сделки США привели к сокращениям и закрытию большого числа предприятий», — заявил чиновник.

Он подчеркнул, что прежняя торговая политика продолжена не будет.

79-летний миллиардер Уилбур Росс занял пост министра торговли 1 марта. Он разделяет взгляды президента США Дональда Трампа на внешнеэкономические связи страны. Так, Росс выступает против Транстихоокеанского партнерства. По мнению министра, оно противоречит интересам Соединенных Штатов. Кроме того, он займется пересмотром Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA).

В целом, Уилбур Росс не является противником свободной торговли. Но, по его мнению, торговля должна быть разумной — на американский рынок нельзя пускать компании, которые злоупотребляют этой свободой (например, используют те или иные формы демпинга).