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Сенат США утвердил на посту министра торговли 79-летнего миллиардера

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Уилбор Росс
Уилбор Росс

Сенат США проголосовал за назначение миллиардера Уилбора Росса министром торговли Соединенных Штатов. Об этом сообщает во вторник, 28 февраля, Reuters.

Кандидатуру 79-летнего инвестора поддержали 72 сенатора, против высказались 27 законодателей. При этом «за» проголосовали 19 представителей Демократической партии.

Росс специализируется на перепродаже обанкротившихся компаний. Он возглавлял компанию W.L. Ross & Co., которая консолидировала сталелитейные активы и в 2002 году создала компанию International Steell Group. Состояние Росса оценивается в 2,9 миллиарда долларов.

Бизнесмен известен как сторонник экономической программы президента США Дональда Трампа, который выступает за пересмотр торговых соглашений, в том числе с Китаем и Мексикой, а также за создание новых рабочих мест в Соединенных Штатах.

Победивший на выборах 8 ноября 2016 года республиканец Дональд Трамп в ходе избирательной компании обещал отменить «все неконституционные действия исполнительной власти», меморандумы и распоряжения Обамы, пересмотреть соглашение о свободной торговле в Северной Америке NAFTA или выйти из него.

Также он заявлял о необходимости выйти из Транстихоокеанского партнерства. Этот пункт своей программы Трамп уже выполнил — соответствующий указ он подписал 24 января 2017 года.

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