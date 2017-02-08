Трамп обвинил демократов в создании помех формированию администрации

Президент США Дональд Трамп обвинил Демократическую партию в том, что она мешает работе его администрации. Об этом он заявил в своем Twitter.

«Это позор, что полностью мой кабинет еще не готов, самая длинная задержка в истории нашей страны. Помеха со стороны демократов!» — написал он.

Как отмечает ТАСС, после более чем двух недель с момента инаугурации главы государства Конгресс одобрил лишь шесть кандидатов на руководящие должности в администрации из 20 представленных Трампом.

В частности, утверждены кандидатуры министров обороны, внутренней безопасности, транспорта, образования, а также госсекретаря и постпреда США при ООН.