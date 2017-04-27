СМИ узнали о намерении Трампа вывести США из соглашения NAFTA

Президент США Дональд Трамп, скорее всего, подпишет официальное постановление, формально выводящее Соединенные Штаты из Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA). Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленное должностное лицо администрации.

При этом не сообщается, какой будет формулировка указа и какие конкретно шаги будут в нем прописаны. Отмечается, что документом будет дан старт шестимесячному периоду, который требуется по условиям договора, чтобы уведомить партнеров по соглашению. В течение этого срока можно будет вести переговоры о новых условиях.

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В последние дни Белый дом объявил, что установит пошлины на канадские пиломатериалы, заявив, что Канада несправедливо поступила с американской молочной промышленностью.

Соглашение NAFTA между США, Канадой и Мексикой вступило в силу в 1994 году. В его рамках были отменены либо снижены пошлины на значительное количество товаров. В частности, это привело к изменению структуры автомобильной промышленности — американские производители предпочитают размещать мощности в Мексике.

Во время своей президентской кампании Трамп назвал NAFTA «худшей торговой сделкой», которую когда-либо заключили Соединенные Штаты. Однако в прошлом месяце он, как сообщается, склонялся к отказу от выхода из соглашения в пользу его пересмотра. В проекте письма, распространенном среди членов Конгресса, администрация предложила добавить положение, позволяющее восстановить пошлины, если поток импорта будет угрожать нанести вред отечественной промышленности.

Ранее, 23 января, Трамп подписал указ о выходе страны из Транстихоокеанского партнерства — торгового соглашения между 12 странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме того, как объявил вице-президент Майк Пенс, США пересмотрят соглашение о свободной торговле с Южной Кореей.